В Башкирии на отдыхе пострадали семьи с детьми при хлопке в двигателе катера

Сегодня, 22 июл, на оперативном совещании в правительстве Башкирии, председатель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров сообщил о серьезном ЧП, которое произошло в пятницу, 19 июля на Павловском водохранилище.

По данным Госкомитета, при попытке запуска двигателя катера произошел хлопок паровоздушной смеси. В результате этого происшествия пострадали пять человек, приехавших на отдых, трое из них – дети.