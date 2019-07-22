В Башкирии на отдыхе пострадали семьи с детьми при хлопке в двигателе катера
22 июля, 10:35ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Из пяти пострадавших трое – это дети.
Сегодня, 22 июл, на оперативном совещании в правительстве Башкирии, председатель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров сообщил о серьезном ЧП, которое произошло в пятницу, 19 июля на Павловском водохранилище.
По данным Госкомитета, при попытке запуска двигателя катера произошел хлопок паровоздушной смеси. В результате этого происшествия пострадали пять человек, приехавших на отдых, трое из них – дети.
Обстоятельства происшедшего уточняются.
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