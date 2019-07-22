В Башкирии мать шестерых детей, пропавшую 18 дней назад, убил бывший муж
22 июля, 15:20ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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Женщина пропала еще в начале июля.
Сегодня, 22 июля, стало известно, что в Бирском районе найдено тело пропавшей в начале текущего месяца 46-летней Оксаны Волковой. Об этом сообщили волонтеры поисковой группы «Лиза Алерт».
У женщины, проживавшей в селе Калинники, шестеро детей, четверо из них – несовершеннолетние, младшему ребенку недавно исполнилось пять лет. По предварительным данным, тело Оксаны было обнаружено в яме в поле со следами насильственной смерти.
По одной из версий, к смерти Оксаны может быть причастен ее бывший муж. Он сейчас задержан. Обстоятельства смерти женщины уточняются.
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