В Башкирии мать шестерых детей, пропавшую 18 дней назад, убил бывший муж

Сегодня, 22 июля, стало известно, что в Бирском районе найдено тело пропавшей в начале текущего месяца 46-летней Оксаны Волковой. Об этом сообщили волонтеры поисковой группы «Лиза Алерт».

У женщины, проживавшей в селе Калинники, шестеро детей, четверо из них – несовершеннолетние, младшему ребенку недавно исполнилось пять лет. По предварительным данным, тело Оксаны было обнаружено в яме в поле со следами насильственной смерти.