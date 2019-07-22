Самолет Тюмень-Минводы вернулся обратно из-за неисправности
22 июля, 19:50ПроисшествияФото: pixabay.com
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Лайнер Boeing-735, направлявшийся 22 июля из Тюмени в Минводы, вернулся в пункт вылета после сигнала датчика неисправности шасси.
В самолете находились более ста пассажиров, а также пять членов экипажа, информирует газета «Известия».
Отмечается, что датчик неисправности сообщил о проблеме уже после поднятия лайнера в воздух. Командир судна решил вернуться в Тюмень и благополучно совершил посадку.
Никто не пострадал. Однако причины случившегося пока не установлены.
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