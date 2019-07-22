Самолет Тюмень-Минводы вернулся обратно из-за неисправности

В самолете находились более ста пассажиров, а также пять членов экипажа, информирует газета «Известия».

Отмечается, что датчик неисправности сообщил о проблеме уже после поднятия лайнера в воздух. Командир судна решил вернуться в Тюмень и благополучно совершил посадку.