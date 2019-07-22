Полиция расследует инцидент с наездом Infiniti на мужчину с дочкой под Екатеринбургом

Отмечается, что водитель Infiniti пытался ехать по обочине в то время, когда потерпевший с годовалым ребенком на руках вышел прогуляться в ожидании разрешения движения через переезд. Пострадавший несколько раз попросил водителя иномарки стать обратно в ряд. Однако последний отказался. Мужчина с ребенком пытался преградить нарушителю дальнейший путь, но водитель Infiniti начал движение и несколько раз наехал на пешехода. После этого автомобиль пересек сплошную разметку и уехал с места происшествия.