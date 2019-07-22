Полиция расследует инцидент с наездом Infiniti на мужчину с дочкой под Екатеринбургом
22 июля, 19:42ПроисшествияФото: ru.wikipedia.org
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Правоохранительные органы начали проверку после случая на трассе Екатеринбург-Щадринск, где 29-летний водитель Infiniti несколько раз пытался наехать на мужчину с ребенком на руках, пытаясь объехать образовавшуюся на переезде пробку.
Инцидент, случившийся 20 июля, попал на видео, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что водитель Infiniti пытался ехать по обочине в то время, когда потерпевший с годовалым ребенком на руках вышел прогуляться в ожидании разрешения движения через переезд. Пострадавший несколько раз попросил водителя иномарки стать обратно в ряд. Однако последний отказался. Мужчина с ребенком пытался преградить нарушителю дальнейший путь, но водитель Infiniti начал движение и несколько раз наехал на пешехода. После этого автомобиль пересек сплошную разметку и уехал с места происшествия.
Личность 29-летнего нарушителя уже установлена. Он вызван в полицию для дачи показаний.
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