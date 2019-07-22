Пираты напали на корабль из Южной Кореи возле Сингапурского пролива
22 июля, 19:54ПроисшествияФото: pixabay.com
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Неизвестные с оружием атаковали одно из грузовых судов Южной Кореи в районе Сингапурского пролива.
В результате они присвоили себе около 13 тысяч долларов, а также обувь, одежду и мобильные телефоны моряков, сообщает 22 июля газета «Известия».
Атака на корабль CK Bluebell продолжалась около получаса. Некоторые члены экипажа корабля, оказывающие сопротивление, были травмированы.
После случившегося судно продолжило плавание по намеченному маршруту.
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