Дворник родом из Башкирии задержан за убийство ЛГБТ-активистки

Сегодня, 22 июля, стало известно, что в Санкт-Петербурге задержан 40-летний житель Башкирии, который подозревается в убийстве правозащитницы Елены Григорьевой, известной как активистка демократического, антивоенного и ЛГБТ-движения. Об этом сообщает «МБХ медиа», сославшись на другого активиста — Александра Миронова.

По данным следствия, преступление было совершено в ночь с пятницы на субботу, с 19 на 20 июля.

По данному делу задержан дворник, который, как сообщил Миронов, помогал погибшей по дому. Про задержанного известно, что ему 40 лет, родом он из Башкирии.

Как следует из материалов дела, тело Елены Григорьевой было найдено с резаными ранами на спине, а также травмами лица и следами удушения.

Правозащитник Динар Идрисов сообщил журналистам, что Елена Григорьева в последнее время стала часто получать угрозы, она сообщала о них полицейским, однако никакой заметной реакции с их стороны, по словам Динара Идрисова, не последовало.