Два человека погибли в автоаварии на территории Омской области
22 июля, 20:16ПроисшествияФото: ru.wikipedia.org
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ДТП с участием двух иномарок в Омской области стало причиной гибели двух человек.
Кроме этого, получили различные травмы еще 11 участников аварии, сообщает 22 июля RT.
Отмечается, что ДТП произошло на автотрассе «Иртыш», на 830 километре. Мужчина, находившийся за рулем Nissan Pathfinder, планировал совершить обгон. Он выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с Renault Logan. От удара погибли двое пассажиров последнего автомобиля.
Все пострадавшие, в том числе пять несовершеннолетних, были госпитализированы.
Проводится расследование.
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