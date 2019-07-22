Два человека погибли в автоаварии на территории Омской области

Кроме этого, получили различные травмы еще 11 участников аварии, сообщает 22 июля RT .

Отмечается, что ДТП произошло на автотрассе «Иртыш», на 830 километре. Мужчина, находившийся за рулем Nissan Pathfinder, планировал совершить обгон. Он выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с Renault Logan. От удара погибли двое пассажиров последнего автомобиля.