Автомобильная авария на Кубани унесла жизни четырех человек

Еще двое взрослых и двое детей, находившиеся в одном из автомобилей, были госпитализированы, сообщает газета «Известия»

Трагедия произошла на 1433 километре автомагистрали примерно в 5-50 утра. Согласно предварительным данным, ВАЗ-2114 после выезда на полосу встречного движения, столкнулся с иномаркой Daewoo Nexia. Водитель и пассажир каждого из автомобилей погибли.