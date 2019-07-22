Автомобильная авария на Кубани унесла жизни четырех человек
22 июля, 18:57ПроисшествияФото: pixabay.com
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В результате ДТП, случившегося 22 июля в Туапсинском районе, погибли четыре человека.
Еще двое взрослых и двое детей, находившиеся в одном из автомобилей, были госпитализированы, сообщает газета «Известия»
Трагедия произошла на 1433 километре автомагистрали примерно в 5-50 утра. Согласно предварительным данным, ВАЗ-2114 после выезда на полосу встречного движения, столкнулся с иномаркой Daewoo Nexia. Водитель и пассажир каждого из автомобилей погибли.
В данный момент продолжается расследование всех обстоятельств аварии.
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