Следователи проверят обстоятельства смерти подростка в ТЦ «Мега» в Уфе

Следователи проверят обстоятельства смерти подростка в ТЦ «Мега» в Уфе
Следователи проверят обстоятельства смерти подростка в ТЦ «Мега» в Уфе
Сегодня, 18:04ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1MI
Ребенок скончался вчера, 21 июня, в торговом центре «Мега» из-за отравления газом.

Следственный комитет Башкирии проводит доследственную проверку по факту смерти 13-летнего мальчика в ТЦ «Мега». Так, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и по результатам проверки будет приниматься процессуальное решение.

Напомним, что подросток скончался вчера, 21 июня. По предварительным данным, мальчик вдохнул пары газа из баллончика для заправки зажигалок из-за чего почувствовал ухудшение самочувствие и потерял сознание. На место прибыли медики, которые попытались реанимировать ребенка, однако он уже скончался.

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