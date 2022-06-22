Следователи проверят обстоятельства смерти подростка в ТЦ «Мега» в Уфе

Напомним, что подросток скончался вчера, 21 июня. По предварительным данным, мальчик вдохнул пары газа из баллончика для заправки зажигалок из-за чего почувствовал ухудшение самочувствие и потерял сознание. На место прибыли медики, которые попытались реанимировать ребенка, однако он уже скончался.