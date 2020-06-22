В Томске спецназ взял штурмом нарколабораторию

В Томске сотрудники отряда спецназа «Гром» штурмовали нарколабораторию, которая находилась в одной из квартир.
По версии следствия, пять человек занимались выращиванием конопли в домашней теплице. Для этого они использовали садовые инструменты, вентиляторы, датчики температуры, лампы и удобрения. Правоохранители во время обыска изъяли все эта, а также кусты конопли. Кроме того, была обнаружена партия марихуаны, предназначенная для продажи. Лица, причастные к выращиванию и сбыту наркотического растения, были задержаны. Об этом пишет fedpress.ru.
На пятерых задержанных было заведено уголовное дело по факту незаконного сбыта и пересылки наркотических средств. Суд уже принял решение об аресте двух обвиняемых.
В полиции сообщили, что сейчас в Томской области проводится спецоперация «Мак – 2020», направленная на пресечение незаконного оборота наркотиков природного происхождения.