В Томске спецназ взял штурмом нарколабораторию

По версии следствия, пять человек занимались выращиванием конопли в домашней теплице. Для этого они использовали садовые инструменты, вентиляторы, датчики температуры, лампы и удобрения. Правоохранители во время обыска изъяли все эта, а также кусты конопли. Кроме того, была обнаружена партия марихуаны, предназначенная для продажи. Лица, причастные к выращиванию и сбыту наркотического растения, были задержаны. Об этом пишет fedpress.ru.