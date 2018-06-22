В Башкирии с рельсов сошли четыре вагона товарняка

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Погибших и пострадавших нет.
21 июня в Сибае с рельсов сошел грузовой состав, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ. С рельсов сошло четыре грузовых вагона.
В пресс-службе МЧС по республике сообщили, что на нерегулируемом переезде в Сибае сошли четыре из десяти железнодорожных вагонов грузового состава. Погибших и пострадавших нет.
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