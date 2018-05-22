В Уфе пьяный водитель зажал девушку-пешехода между автомобилями

По предварительным данным, дорожная авария произошла в тот момент, когда пострадавшая девушка попыталась обойти автомобили, припаркованные почти вплотную к металлическому ограждению возле заброшенного долгостроя. Водитель, виновный в ДТП, как выяснилось позднее, управлял иномаркой в нетрезвом виде и, судя по всему, решил припарковаться, однако не успел адекватно отреагировать на появившегося перед автомобилем пешехода. Пострадавшая госпитализирована.

В группе «Стройки Уфы» сообщается, что данная стройка давно уже вызывает серьезное беспокойство местных жителей. Она заброшена около семи лет и стала сейчас местом обитания бомжей и подростов-экстремалов. Местные жители не раз обращались в прокуратуру и муниципалитет. В полученных ответах значилось следующее: «Застройщик является банкротом. Будут установлены ограждения».

- Забор был установлен в 2017 году, но в данное время в трех местах уже можно заехать на машине. Весь участок превратили в свалку. Бомжи, которые там живут, мешают местным жителям не только своим присутствием, они пробираются в подъезды, крадут велосипеды, коляски, гадят в подъезде. Даже был случай, когда один из них встал возле двери и не пускал школьницу в подъезд, требуя денег. Девочке пришлось отдать ему все свои карманные средства, чтобы пройти домой, - говорится в сообщении в соцсетях. Горожане надеются, что трагедия, происшедшая с девушкой-пешеходом накануне, заставит власти вмешаться в происходящее и навести порядок на заброшенной стройплощадке.