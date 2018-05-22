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Новое ЧП в уфимском долгострое: девочка сломала позвоночник
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Новое ЧП в уфимском долгострое: девочка сломала позвоночник

Сегодня, 12:00ПроисшествияТатьяна Майорова
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