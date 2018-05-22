Новое ЧП в уфимском долгострое: девочка сломала позвоночник

Вчера, 21 мая, вечером вновь произошло серьезное ЧП в недостроенном доме №43/2 по улице Кирова в Уфе. Как сообщил «Башинформ», с пятого этажа на четвертый этаж сорвалась девятиклассница и получила в результате падения компрессионный перелом позвоночника. Девочка госпитализирована, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Напомним, минувшей зимой именно в этом доме было найдено тело пропавшей студентки Гузель Газетдиновой. После этого администрация Кировского района столицы провела выездное заседание на месте происшествия, на котором глава администрации Кировского района Динар Халилов заявил, что как и всякий объект строительства, недостроенный дом должен иметь ограждение, исключающее свободный и беспрепятственный доступ неопределенного круга лиц. Высказывалось предложение включить здание в маршрут патрулирования патрульно-постовой службы, а днем обеспечить охрану. Судя по всему, предпринятых мер оказалось недостаточно.