В Уфе ураган: зафиксировано падение деревьев, кровли и обшивки

На данный момент зафиксировано семь случаев падения деревьев и элементов кровли на автомобили. Транспортные средства пострадали на ул. Кольцевая, 24, Королева, 27, Исмагилова, 21, Центральная, 22, Ахметова, 300/3, Мушникова, 17/4, Машинистов, 6.

Зафиксировано падение дерева на воздушную линию электропередач на ул. Старичная, 44, в результате которой некоторые потребители, проживающие в частном секторе, остались без электричества. Аварию устраняют специалисты ПО УГЭС.

На ул. Красноводская, 18, сорванный ветром рубероид повис на краю крыши здания. Спасатели ПСО г. Уфы при помощи альпинистского снаряжения и шанцевого инструмента ликвидировали угрозу падения.

Также поступило сообщение о падении облицовочной плиты с жилого дома № 41 по ул. Российская. Место падения ограждено.