Домашний аборт стал причиной смерти женщины из Сибая

Об этом сообщает БСТ со ссылкой на собственный источник.

Женщина сделала аборт сама себе. После чего около трех часов пролежала дома одна. После чего ее обнаружили и отвезли в больницу, однако, врачи, несмотря на все усилия, не смогли спасти несчастную.

Медики ее реанимировали, затем оперировали и переливали кровь, но она скончалась в больничной палате.