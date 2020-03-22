В следкоме Башкирии возбудили дело по факту перестрелки с силовиками
Дело завели по факту посягательства на жизни сотрудников правоохранительных органов.
Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Известно, что дело возбуждено по двум статьям - 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).
Напомним, ранее стали известны официальные подробности вчерашнего вечернего происшествия на Демской трассе, движение по которой было заблокировано в течение нескольких часов.
Подробности сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). Стало известно, что вчера, 21 марта, около 19.00 сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
На требование немедленно сдать оружие он открыл огонь. В результате перестрелки преступника нейтрализовали. Позже при осмотре у него обнаружили пистолет и самодельное взрывное устройство, которое было готово к применению.
Ранее, напомним, вся информация по инциденту была засекречена. Произошедшее не комментировали ни в следственном комитете республики, ни в МВД по РБ, ни в ФСБ. Однако, несмотря на это, из разных источников поступала информация о том, что на трассе была спецоперация силовиков. Сообщалось о том, что все машины и автобусы сотрудники ГИБДД были вынуждены разворачивать обратно. В результате чего на трассе образовался серьезный затор.