В Башкирии в бане произошел взрыв: пострадали трое

Подробности сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии. ЧП произошло 21 марта в одной из мраковских бань. К счастью, никто серьезно не пострадал, но с различными травмами их доставили в больницу. Едва разыгравшийся огонь успели потушить соседи.