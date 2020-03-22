В Башкирии в бане произошел взрыв: пострадали трое
22 марта, 15:49ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: mchs.gov.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Инцидент произошел в селе Мраково Кугарчинского района республики.
Подробности сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии. ЧП произошло 21 марта в одной из мраковских бань. К счастью, никто серьезно не пострадал, но с различными травмами их доставили в больницу. Едва разыгравшийся огонь успели потушить соседи.
Причинами и обстоятельствами случившегося занимаются специалисты МЧС по РБ.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей