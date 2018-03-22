В Уфе сообщили, когда закончатся ремонтные работы на улице Зорге

Накануне участок улицы Зорге в Уфе был перекрыт из-за утечки на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 500 миллиметров в районе Южного автовокзала.

На закрытом участке всю ночь велись ремонтные работы, которые продолжаются и сегодня. Работникам МУП “Уфаводоканал” удалось подготовить место к сварочным работам.

Как сообщает пресс-служба администрации города, ремонт на одоснабжении жилых домов не отразится, отключение воды производиться не будет. Работы планируется завершить в первой половине дня.

Сейчас на данном участке функционируют только 2 полосы в сторону улицы Галле и одна полоса в сторону улицы 50 лет СССР.