В Башкирии бывший сотрудник УФСИН вернет государству купленное имущество

В квартире бывшего сотрудника регионального Управления Федеральной службы исполнения наказаний обнаружены расписки о выдаче займов почти на девять миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В 2013 году мужчина купил четырехкомнатную квартиру площадью более 78 квадратных метров и гараж в «Зеленой роще» общей стоимостью 4,5 миллиона рублей. При этом доходов работника явно было недостаточно для приобретения такого дорогостоящего имущества.