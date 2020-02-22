В Уфе жильцы высотки выследили наркокурьеров

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Закладчики смогли проникнуть в подъезд даже после того, как был изменен код домофона.
Жители дома №4 по улице Амантая в Кировском районе Уфы обратились к полиции с просьбой навести порядок в их подъезде, который облюбовали закладчики наркотиков.
- Эти негодяи постоянно приезжают к нашему дому и оставляют в подъезде «бандерольки» своим потребителям. Их не остановила даже замена домофона, уже через пару дней они узнали новый код и легко проникли в подъезд, - возмущаются жильцы.
Видеозаписи, на которых сняты закладчики, они готовы предоставить правоохранительным органам.
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