В Уфе жильцы высотки выследили наркокурьеров

Жители дома №4 по улице Амантая в Кировском районе Уфы обратились к полиции с просьбой навести порядок в их подъезде, который облюбовали закладчики наркотиков.

- Эти негодяи постоянно приезжают к нашему дому и оставляют в подъезде «бандерольки» своим потребителям. Их не остановила даже замена домофона, уже через пару дней они узнали новый код и легко проникли в подъезд, - возмущаются жильцы.