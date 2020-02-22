В Уфе устанавливают свидетелей вечернего ДТП с гибелью пешехода

Накануне, 21 февраля, в десятом часу вечера произошел наезд на пешехода на проезжей части напротив дома №136 по проспекту Октября в Уфе. Подробности сообщили в соцсетях сотрудники ГИБДД.

По уточненным данным, водитель автомобиля «Шкода Октавия», который ехал от бульвара Славы в сторону улицы Кольской сбил пешехода, который позднее скончался от полученных травм. Но обстоятельства происшедшего пока не очевидны.