В Уфе устанавливают свидетелей вечернего ДТП с гибелью пешехода
Вчера, 15:12ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ГИБДД по Башкирии
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С просьбой о помощи обратились представители ГИБДД.
Накануне, 21 февраля, в десятом часу вечера произошел наезд на пешехода на проезжей части напротив дома №136 по проспекту Октября в Уфе. Подробности сообщили в соцсетях сотрудники ГИБДД.
По уточненным данным, водитель автомобиля «Шкода Октавия», который ехал от бульвара Славы в сторону улицы Кольской сбил пешехода, который позднее скончался от полученных травм. Но обстоятельства происшедшего пока не очевидны.
По этой причине сотрудники ГИБДД попросили всех, кто располагает видео записями или стал свидетелем случившегося ДТП, обратиться в отдел ГИБДД. Телефоны для связи: 237-02-02, 237-84-80, 89608020202.
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