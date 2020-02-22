В центре Уфы снег с крыши сошел на автомобили и чуть не накрыл человека
ЧП произошло на улице Коммунистической в Уфе.
Сегодня, 22 февраля, в соцсетях хитом стало видео с регистратора, которое невзначай сделал уфимский автомобилист.
Проезжая по улице Коммунистической, он стал свидетелем того, как снежная лавина с крыши обрушилась на припаркованная автомобили и едва не задела подходящего к дому человека.
Есть информация, что пострадавшая иномарка принадлежит одной из сотрудниц ближайшей налоговой инспекции.
Напомним, похожее событие произошло на днях в другом конце башкирской столицы, под снегом погиб мужчина.
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Упавший снег повредил очередную машину в Уфе 🚗⠀ ⠀ Эпичное видео прислал на редакционный WhatsApp очевидец 🤳. В поле зрения регистратора попал момент, как лавина накрыла припаркованный автомобиль. Автор сообщает, что это произошло на улице Коммунистической. По словам свидетелей, иномарка принадлежит одной из сотрудниц налоговой инспекции. ⠀ ⠀ А вот пешеход, возможно, сегодня отметит второй день рождения 👏🏻. От снежного обвала его спасли считанные метры. ⠀ ⠀ Стали свидетелем какого-либо происшествия? Пишите нам на WhatsApp: 8 (927) 346-1111.
Публикация от Столичное телевидение (@vsya_ufa)