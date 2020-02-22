В центре Уфы снег с крыши сошел на автомобили и чуть не накрыл человека

Сегодня, 22 февраля, в соцсетях хитом стало видео с регистратора, которое невзначай сделал уфимский автомобилист.

Проезжая по улице Коммунистической, он стал свидетелем того, как снежная лавина с крыши обрушилась на припаркованная автомобили и едва не задела подходящего к дому человека.

Есть информация, что пострадавшая иномарка принадлежит одной из сотрудниц ближайшей налоговой инспекции.