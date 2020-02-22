В Башкирии в лобовом столкновении трех автомобилей погибла автоледи
Вчера, 18:23ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ГУ МЧС РФ по РБ.
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Смертельное ДТП произошло в Белорецком районе республики.
Сегодня, 22 февраля, днем, в Белорецком районе Башкирии произошла серьезная автоавария с летальным исходом. Подробности сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.
По данным ГИБДД, ДТП случилось на 198-м километре автодороги «Уфа-Белорецк», не доезжая до деревни Серменево. Сначала на трассе столкнулись встречные «Деу Нексия» и «Форд Фокус», а после этого "Нексия" врезалась по инерции в «Шкоду Октавию».
Обломки от автомобилей разметало на полдороги. Автомобили восстановлению не подлежат. Тела пострадавших спасателям пришлсоь вырезать из покореженных салонов.
На месте происшествия погибла от травм автоледи, управлявшая «Нексией», водитель и пассажир «Форда» госпитализированы.
Обстоятельства происшедшего уточняются.
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