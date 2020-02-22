В Башкирии следком подтвердил новость об уголовном преследовании главы Октябрьского
Алексею Шмелеву вменяют в вину незаконные операции с муниципальной землей.
Накануне, 21 февраля, вечером, на официально сайте следкома появилась публикация, подтверждающая факт возбуждения уголовного дела против главы города Октябрьского Алексея Шмелёва, о котором ранее сообщали СМИ.
Шмелёва подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями при выделении земельных участков строительным организациям.
Преступный эпизод датирован 2014 годом, тогда речь шла о пяти гектарах земли, которые уже заранее были обеспечены коммуникациями за счет бюджета и первоначально предназначались под социальное жилье для нуждающихся людей.
Позднее, в 2016 и 2017 годах, эта земля была поделена на 52 участка, на ней появились так называемые объекты незавершенного строительства, которые застройщик реализовал.
Изъята документация у застройщика и в администрации, ведутся допросы причастных к преступлению лиц, проводится оценка ущерба, причиненного бюджету республики.