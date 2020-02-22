В Башкирии мужчина спас из огня трех своих детей, но один малыш не выжил

Накануне, 21 февраля, вечером, случился сильный пожар в частном доме в селе Юлдашево в Учалинском районе Башкирии. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.

По уточненным данным, к месту пожара прибыли четыре пожарных автомобиля и десять огнеборцев. Позднее выяснилось, что пожар возник, когда в доме находились трое маленьких детей. Приехавший к дому и отец вместе с соседом успел вытащить ребят из горящего дома до приезда пожарных.

Однако двухлетний мальчик, к сожалению, скончался, не приходя в сознание. Его братья, которым четыре и шесть лет, были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Известно, что в доме был установлен извещатель, который исправно сработал во время пожара. Но, видимо, из-за отсутствия взрослых дети не смогли самостоятельно спастись.