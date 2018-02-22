В Башкирии женщину ударили бутылкой по голове и пытались отобрать сумку

Обвиняемые были ранее судимы.

В Дюртюлях напали на 44-летнюю женщину и пытались отобрать у нее сумку, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Полицейские установили личность нападавших и задержали их. Двое ранее судимых людей признались в содеянном.

По предварительным данным, в тот вечер пострадавшая шла по улице, когда двое неизвестных напали на нее. Один из них ударил женщину по голове бутылкой, другой безуспешно попытался отобрать сумку.

По факту разбоя заведено уголовное дело. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.