В Башкирии легковушку разорвало на две части – водитель погиб

В три часа ночи 22 февраля в Стерлитамаке 24-летний водитель «ВАЗ-21099» съехал с дороги и наехал на опору электропередач, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

У водителя не было прав, за что его несколько раз привлекали к административной ответственности сотрудники ГИБДД. После экспертиз в рамках расследования ДТП станут причины и условия возникновения аварии.