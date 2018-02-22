В Башкирии легковушку разорвало на две части – водитель погиб

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Погибший неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение автомобиля без прав.
В три часа ночи 22 февраля в Стерлитамаке 24-летний водитель «ВАЗ-21099» съехал с дороги и наехал на опору электропередач, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия.
У водителя не было прав, за что его несколько раз привлекали к административной ответственности сотрудники ГИБДД. После экспертиз в рамках расследования ДТП станут причины и условия возникновения аварии.
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Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан"
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