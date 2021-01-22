В Уфе спасатели освободили зажатую в лебедке руку рабочего

Это осложнило оперативные спасработы, так как прежде чем приступить к освобождению руки, необходимо было снять нагрузку с лебедки, чтобы избежать падения груза с 16 этажа и дополнительного травмирования пострадавшего, сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы.