В Уфе спасатели освободили зажатую в лебедке руку рабочего

В Уфе спасатели освободили зажатую в лебедке руку рабочего

Вчера, 10:16ПроисшествияАнна КононоваPhoto: управление гражданской защиты Уфы
Наканкуне стало известно, что на строительной площадке, которая находится на улице Российская в Уфе, рабочему затянуло лебедкой руку. Подробности рассказали в пресс-службе управления гражданской защиты города.

На месте работали спасатели ПСО управления и бригада скорой помощи. Сотрудники установили, что инцидент произошел, когда строители поднимали груз на верхние этажи здания.

Это осложнило оперативные спасработы, так как прежде чем приступить к освобождению руки, необходимо было снять нагрузку с лебедки, чтобы избежать падения груза с 16 этажа и дополнительного травмирования пострадавшего, сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы.

Когда поддон разгрузили и застраховали от падения, спасатели деблокировали зажатую руку мужчины. 33-летнему работнику была оказана медицинская помощь. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства происшествия.

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