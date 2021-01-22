В Уфе спасатели освободили зажатую в лебедке руку рабочего

На месте работали спасатели ПСО управления и бригада скорой помощи. Сотрудники установили, что инцидент произошел, когда строители поднимали груз на верхние этажи здания.
Это осложнило оперативные спасработы, так как прежде чем приступить к освобождению руки, необходимо было снять нагрузку с лебедки, чтобы избежать падения груза с 16 этажа и дополнительного травмирования пострадавшего, сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы.
Когда поддон разгрузили и застраховали от падения, спасатели деблокировали зажатую руку мужчины. 33-летнему работнику была оказана медицинская помощь. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства происшествия.