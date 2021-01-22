В Башкирии водитель фуры сообщил подробности аварии, где погибла семья с двумя детьми

В Башкирии водитель фуры сообщил подробности аварии, где погибла семья с двумя детьми

Вчера, 13:20ПроисшествияАнна КононоваPhoto: Динар Гильмутдинов / facebook
Сегодня рано утром произошла авария, которая унесла жизни двоих взрослых и двоих детей. Водитель одного из авто рассказал подробности ДТП.

Напомним, авария произошла на трассе М-5 столкнулись Volkswagen Polo и фура Mercedes. В результате ДТП погибли четыре человека из легкового автомобиля: 28-летняя жительница Самары, предположительно, находившаяся за рулем, ее 34-летний супруг и двое детей — семилетний мальчик и девятилетняя девочка.

Водитель грузовой машины сообщил подробности сотрудниками ГАИ. Он рассказал, что загрузил товар в Шакше и отправился в сторону Белорецка. Мужчина выехал на трассу М-5 по направлению в сторону Москвы, как он рассказывает, спокойно.

Две-три машины ехали навстречу. Примерно, когда они сравнялись со мной, третья машина, задняя, выскочила на меня, расстояние было маленькое. Конечно, я тормозил, но это было уже бесполезно. Машину не несло, она просто выехала из своего ряда, резко, рассказал водитель.

Он также добавил, что во время аварии шёл снег, было сыро и скользко.

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