В Башкирии водитель фуры сообщил подробности аварии, где погибла семья с двумя детьми

Две-три машины ехали навстречу. Примерно, когда они сравнялись со мной, третья машина, задняя, выскочила на меня, расстояние было маленькое. Конечно, я тормозил, но это было уже бесполезно. Машину не несло, она просто выехала из своего ряда, резко, рассказал водитель.