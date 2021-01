В Башкирии водитель фуры сообщил подробности аварии, где погибла семья с двумя детьми

Сегодня рано утром произошла авария, которая унесла жизни двоих взрослых и двоих детей. Водитель одного из авто рассказал подробности ДТП.

Напомним, авария произошла на трассе М-5 столкнулись Volkswagen Polo и фура Mercedes. В результате ДТП погибли четыре человека из легкового автомобиля: 28-летняя жительница Самары, предположительно, находившаяся за рулем, ее 34-летний супруг и двое детей — семилетний мальчик и девятилетняя девочка. Водитель грузовой машины сообщил подробности сотрудниками ГАИ. Он рассказал, что загрузил товар в Шакше и отправился в сторону Белорецка. Мужчина выехал на трассу М-5 по направлению в сторону Москвы, как он рассказывает, спокойно. Две-три машины ехали навстречу. Примерно, когда они сравнялись со мной, третья машина, задняя, выскочила на меня, расстояние было маленькое. Конечно, я тормозил, но это было уже бесполезно. Машину не несло, она просто выехала из своего ряда, резко, рассказал водитель. Он также добавил, что во время аварии шёл снег, было сыро и скользко.

