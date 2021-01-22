Суд избрал меру пресечения жителю Башкирии, который насиловал 12-летнюю девочку

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в мае 2014 года для удовлетворения своих интимных потребностей мужчина совершил половое сношение с применением насилия с 12-летней девочкой. Подросток проживала в той же квартире.
По подозрению в совершении данного преступления мужчину задержали лишь спустя шесть лет – в января 2021 года. Адвокат подсудимого просили оставить мужчину под домашним арестом, однако судом было принято решение заключить его под страшу на срок до 18 марта 2021 года.