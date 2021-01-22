Суд избрал меру пресечения жителю Башкирии, который насиловал 12-летнюю девочку

Суд избрал меру пресечения жителю Башкирии, который насиловал 12-летнюю девочку

Вчера, 17:42ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 22 января, Сибайский городской суд в Башкирии избрал меру пресечения в отношении 35-лентего жителя Хайбуллинского района. Мужчина подозревается в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста. Об этом сообщили в пресс-службе объединенных судов Башкирии.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в мае 2014 года для удовлетворения своих интимных потребностей мужчина совершил половое сношение с применением насилия с 12-летней девочкой. Подросток проживала в той же квартире.

По подозрению в совершении данного преступления мужчину задержали лишь спустя шесть лет – в января 2021 года. Адвокат подсудимого просили оставить мужчину под домашним арестом, однако судом было принято решение заключить его под страшу на срок до 18 марта 2021 года.

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