Суд избрал меру пресечения жителю Башкирии, который насиловал 12-летнюю девочку

По подозрению в совершении данного преступления мужчину задержали лишь спустя шесть лет – в января 2021 года. Адвокат подсудимого просили оставить мужчину под домашним арестом, однако судом было принято решение заключить его под страшу на срок до 18 марта 2021 года.