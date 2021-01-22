При лобовом столкновении с фурой под Уфой погибли двое взрослых и двое детей

Напомним, ранее в Башкирии произошла серьезная авария с участием двух автобусов. В ДТП погибли 13-летняя девочка и 6-летний мальчик. В тяжелом состоянии из-за аварии оказались две сестры из Уфы. Одна из них позже скончалась в больнице. Ещё 12 человек получили различные травмы.