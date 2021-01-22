При лобовом столкновении с фурой под Уфой погибли двое взрослых и двое детей

При лобовом столкновении с фурой под Уфой погибли двое взрослых и двое детей

Вчера, 09:52ПроисшествияАнна КононоваPhoto: Страница Гильмутдинова на Facebook
Сегодня рано утром в Уфимском районе вблизи Шамонино произошла крупная авария. По данным МЧС по Башкирии, легковое авто столкнулось с фурой.

Авария произошла на 1483 километре трассы М-5. Там столкнулись Volkswagen Polo и фура Mercedes. В результате ДТП погибло двое взрослых и два ребенка из легковой машины. По данным ГИБДД по РБ, в авто были 28-летняя жительница Самары, предположительно, находившаяся за рулем, 68-летний мужчина и двое детей.

Спасателями Госкомитета по ЧС произведено деблокирование погибших.

Photo:МЧС по РБ

Напомним, ранее в Башкирии произошла серьезная авария с участием двух автобусов. В ДТП погибли 13-летняя девочка и 6-летний мальчик. В тяжелом состоянии из-за аварии оказались две сестры из Уфы. Одна из них позже скончалась в больнице. Ещё 12 человек получили различные травмы.

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