В Улан-Удэ расследуют унесший жизни четырех человек пожар

Отмечается, что дым, выходящий из колодца, заметили прохожие. Они и вызвали на место пожарных.

Установлено, что погибшие являлись лицами без определенного места жительства, которые ночевали в тепловом коллекторе. Специалисты не исключают, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем одного из них. Сообщается также, что в колодце находились предметы обихода и одежда.