В Улан-Удэ расследуют унесший жизни четырех человек пожар
Сегодня, 20:24ПроисшествияФото: pixabay.com
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СК возбудил уголовное дело по факту пожара внутри уличного колодца в Улан-Удэ. Во время тушения огня в коллекторе были обнаружены тела погибших: двух мужчин и двух женщин.
Пожар произошел утром 22 января на улице Геологической, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что дым, выходящий из колодца, заметили прохожие. Они и вызвали на место пожарных.
Установлено, что погибшие являлись лицами без определенного места жительства, которые ночевали в тепловом коллекторе. Специалисты не исключают, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем одного из них. Сообщается также, что в колодце находились предметы обихода и одежда.
Следователи в данный момент проводят мероприятия, которые позволят установить все обстоятельства произошедшего.
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