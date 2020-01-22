В Подмосковье задержали ограбившего иностранца таксиста

Об этом стало известно 22 января, сообщает газета «Известия».

Инцидент произошел в Люберцах. Таксист привез иностранца на другой адрес, в результате чего между сторонами произошел конфликт. Водитель начал угрожать клиенту похожим на пистолет предметом и похитил его телефон. После этого таксист высадил клиента из автомобиля и скрылся.

Таксист воспользовался мобильным телефоном потерпевшего для перевода с его счета на свой в мобильном банке 217 тысяч рублей. В результате общий ущерб составил 230 тысяч рублей.

Полицейские задержали 24-летнего злоумышленника по адресу проживания. Телефон потерпевшего, а также пневматический пистолет, были изъяты в ходе обыска.