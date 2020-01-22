В Подмосковье задержали ограбившего иностранца таксиста

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Таксиста, который отвёз гражданина иностранного государства не по адресу, а затем похитил у него деньги и мобильный телефон, задержали в Московской области.
Об этом стало известно 22 января, сообщает газета «Известия».
Инцидент произошел в Люберцах. Таксист привез иностранца на другой адрес, в результате чего между сторонами произошел конфликт. Водитель начал угрожать клиенту похожим на пистолет предметом и похитил его телефон. После этого таксист высадил клиента из автомобиля и скрылся.
Таксист воспользовался мобильным телефоном потерпевшего для перевода с его счета на свой в мобильном банке 217 тысяч рублей. В результате общий ущерб составил 230 тысяч рублей.
Полицейские задержали 24-летнего злоумышленника по адресу проживания. Телефон потерпевшего, а также пневматический пистолет, были изъяты в ходе обыска.
Таксист теперь является фигурантом уголовного дела и содержится под стражей.
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