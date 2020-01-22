В Петербурге с крыши многоэтажки сорвало растяжку с электрокабелем

Отмечается, что растяжка размером примерно 30 на 40 метров была установлена на парапете крыши двенадцатиэтажного дома.

О произошедшем сообщили в соцсетях очевидцы события.При этом они рассказали, что на место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые сняли конструкцию.