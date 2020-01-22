В Петербурге с крыши многоэтажки сорвало растяжку с электрокабелем
Сегодня, 19:11ПроисшествияФото: pxhere.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Из-за сильного ветра с одного из многоэтажных домов Санкт-Петербурга сорвало растяжку с электрическим кабелем.
Инцидент произошел в ночь на 22 января, сообщает Newia.ru.
Отмечается, что растяжка размером примерно 30 на 40 метров была установлена на парапете крыши двенадцатиэтажного дома.
О произошедшем сообщили в соцсетях очевидцы события.При этом они рассказали, что на место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые сняли конструкцию.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей