В Кемерово три человека пострадали в результате падения в шахту лифта

Строящийся дом, где работали пострадавшие, расположен в районе 2-й Заречной улицы. Установлено, что падение мужчин произошло с шестиметровой высоты.

Один из пострадавших находится в реанимации областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского. Состояние ещё двоих оценивается как среднетяжелое, их поместили в общее отделение.