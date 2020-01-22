В Кемерово три человека пострадали в результате падения в шахту лифта
Сегодня, 20:31ПроисшествияФото: upload.wikimedia.org
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В результате падения в шахту лифта в одном из строящихся домов в Кемерово 21 января пострадали трое строителей.
Их экстренно госпитализировали, сообщает газета «Известия».
Строящийся дом, где работали пострадавшие, расположен в районе 2-й Заречной улицы. Установлено, что падение мужчин произошло с шестиметровой высоты.
Один из пострадавших находится в реанимации областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского. Состояние ещё двоих оценивается как среднетяжелое, их поместили в общее отделение.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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