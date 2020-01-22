В Башкирии вынесли приговор по факту столкновения двух поездов, тогда погибли четверо
Столкновение произошло на территории УГОКа.
В отношении трех сотрудников УГОКа вынесен приговор в Учалинском районном суде. Машиниста тепловоза и двух дежурных по станции обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть более двух лиц (ч.3 ст. 263 УК РФ).
Суд установил, что столкновение произошла 26 марта 2017 года, когда машинист тепловоза ехал по однопутной железнодорожной линии. По версии следствия и суда он неправильно понял указание дежурного со станции и проехал перегон, где должен был разъехаться. В результате состав столкнулся со встречным грузовым поездом, который отправила дежурная другой станции.
В результате столкновения погибли четыре человека: машинист, двое помощников машиниста и оператор разъезда. Ущерб предприятию оценивается в сумму более 61 млн. рублей.
Двое из обвиняемых не признали вину в совершении преступления, одна - признала частично. Суд назначил машинисту тепловоза наказание в виде 5 лет лишения свободы, дежурным по станциям – 4 года и 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.