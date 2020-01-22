В Башкирии в пожаре погиб 55-летний мужчина

По информации МЧС по Башкирии, сегодня около 7 утра в деревне Бирюбашево Мишкинского района произошел пожар, который унес жизнь 55-летнего хозяина дома.

Сообщается, что огонь начался на улице Мира. Потушить возгорание отправили МЧС по Башкирии, добровольную пожарную команду Новотроицкого сельсовета. На месте также работали медики и полиция.