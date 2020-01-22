В Башкирии в пожаре погиб 55-летний мужчина

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Его тело обнаружили уже после тушения огня.
По информации МЧС по Башкирии, сегодня около 7 утра в деревне Бирюбашево Мишкинского района произошел пожар, который унес жизнь 55-летнего хозяина дома.
Сообщается, что огонь начался на улице Мира. Потушить возгорание отправили МЧС по Башкирии, добровольную пожарную команду Новотроицкого сельсовета. На месте также работали медики и полиция.
Огонь удалось потушить, когда он распространился на площади 48 квадратных метров. После того, как пламя удалось ликвидировать, на месте происшествия обнаружили погибшего. Причины пожара и обстоятельства произошедшего пока еще неизвестны.
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