В Башкирии сообщили подробности ДТП с двумя погибшими
Сегодня, 11:02ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по РБ
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Авария произошла вчера, 21 января.
По уточненным данным ГИБДД по Башкирии, в ДТП на 126 километре автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы погиб 25-летний житель Бакалинского района и его 31-летний пассажир. Смерть наступила на месте происшествия.
Медиакорсеть писала, что погибшие ехали в автомобиле Ford Fusion, когда столкнулись со встречным грузовиком КамАЗ. 30-летний водитель грузового авто не пострадал. Госпитализирован еще один 27-летний пассажир, о его состоянии информации нет.
В настоящий момент причины аварии все еще выясняются.
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