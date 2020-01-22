В Башкирии сообщили подробности ДТП с двумя погибшими

По уточненным данным ГИБДД по Башкирии, в ДТП на 126 километре автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы погиб 25-летний житель Бакалинского района и его 31-летний пассажир. Смерть наступила на месте происшествия.

Медиакорсеть писала, что погибшие ехали в автомобиле Ford Fusion, когда столкнулись со встречным грузовиком КамАЗ. 30-летний водитель грузового авто не пострадал. Госпитализирован еще один 27-летний пассажир, о его состоянии информации нет.