В Башкирии нашли мертвым пропавшего около года назад 25-летнего парня
Сегодня, 16:54ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: РОО "Поиск детей - Уфа"
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Волонтеры поиска сообщили трагическую новость о гибели Михаила Новоселова сегодня, 22 января.
Михаила Новоселова из Уфы начали искать 24 января 2019 года. Тогда было известно, что его доставили в травмпункт в ночь с 21 на 22 января на машине скорой помощи в три часа ночи.
Что происходило после травмпункта неизвестно, волонтеры, полиция и родственники целый год искали парня, и только сегодня стало известно, что он погиб.
Михаилу на момент гибели было 25 лет, он был инвалидом второй группы, страдал ДЦП и атрофией зрительного нерва.
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