В Башкирии нашли мертвым пропавшего около года назад 25-летнего парня

Михаила Новоселова из Уфы начали искать 24 января 2019 года. Тогда было известно, что его доставили в травмпункт в ночь с 21 на 22 января на машине скорой помощи в три часа ночи.

Что происходило после травмпункта неизвестно, волонтеры, полиция и родственники целый год искали парня, и только сегодня стало известно, что он погиб.