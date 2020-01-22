В Башкирии фура вылетела с дороги и врезалась в частный дом
Сегодня, 16:39ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГТРК-Башкортостан
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В ДТП, к счастью, никто не пострадал.
В Белорецком районе Башкирии с дороги съехала фура и врезалась в частный дом. ГТРК-Башкортостан передает слова хозяина, что в результате столкновения повредилась кузница и забор.
Мужчина сообщил, что поставил забор только недавно, но отметил, что водитель все таки возместил причиненный ущерб. Настроение от произошедшего у владельца поврежденного имущества все же испортилось.
«Настроение на нуле… Водитель, к счастью, не пострадал», — прокомментировал он.
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