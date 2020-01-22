В Башкирии фура вылетела с дороги и врезалась в частный дом

В Белорецком районе Башкирии с дороги съехала фура и врезалась в частный дом. ГТРК-Башкортостан передает слова хозяина, что в результате столкновения повредилась кузница и забор.

Мужчина сообщил, что поставил забор только недавно, но отметил, что водитель все таки возместил причиненный ущерб. Настроение от произошедшего у владельца поврежденного имущества все же испортилось.