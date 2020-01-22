Спасатели Башкирии вытащили упавшую в колодец собаку
Сегодня, 12:53ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Госкомитет по ЧС
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Животное обнаружили неравнодушные жители.
Госкомитет по чрезвычайным ситуациям в Башкирии передал, что спасателям ведомства удалось благополучно вытащить из колодца замерзающую собаку.
По данным пресс-службы ведомства, это случилось 21 января, пса нашли в канализационном колодце глубиной три метра, который находился на территории парковки магазина «Магнит», сотрудники торговой точки.
Собаку удалось извлечь из колодца в короткий срок, сообщается, что она не пострадала.
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