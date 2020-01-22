«Не спасли, простите!»: в Башкирии погибла мать героя, ценой жизни спасшего ребенка

Вчера, 21 января, в Ишимбае проводили в последний путь 61-летнюю Любовь Машину, которая в минувшую субботу погибла под глыбой снега во дворе своего дома. По трагическому стечению обстоятельств, Любовь Николаевна погибла на второй день после того, как стало известно, что ее сын Сергей может быть представлен к награде за спасение ребенка из воды. Подробности трагической истории Медиакорсети сообщили жители Ишимбая, хорошо знавшие эту семью.

34-летний Сергей Лукьянцев погиб 10 августа 2016 года на реке Тайрук, в окрестностях Ишимбая. Увидев, что в воде тонет мальчик, Сергей, не раздумывая, прыгнул с берега в воду. Дно реки оказалось захламлено арматурой и прочими стройматериалами, о которые, видимо, Сергей сильно ударился. Мужчина смог вытолкнуть мальчика на берег, но сам спастись уже не сумел.

Позднее экспертиза установила, что при прыжке в воду Сергей получил перелом шейных позвонков, но каким-то чудом еще нашел в себе силы вытолкнуть тонувшего ребенка из воды к берегу.

У него осталась семья – жена и двое сыновей, для которых отец стал примером мужества и героизма.

Горожане долгое время ходатайствовали перед различными инстанциями о том, чтобы Сергей Лукьянцев был посмертно представлен к награде за спасение ребенка, однако вопрос более трех лет всё никак не решался.

- Я думаю, что причиной такой непонятной ситуации мог быть тот факт, что некоторые чиновники вообще стремились замять ту историю. Сначала даже говорили, что Сергей просто утонул сам по себе. Наверное, боялись, что накажут кого-то за плохое состояние водоема. В частности, это мог быть арендатор, который должен был в 2016 году отвечать за состояние дна реки Тайрук, где получил смертельную травму Сергей. Этот человек потом сильно продвинулся по службе и вполне мог повлиять на ситуацию, - считает жительница Ишимбая Раиса Юсупова, хорошо знавшая семью Сергея.

Ишимбайцы даже создали петицию с требованием представить Сергея Лукьянцева к награде, под ней подписался 641 человек. В итоге совсем недавно, в начале января, председателю профсоюза работников ремонтно-строительных организаций и жилищно-коммунального хозяйства РБ Евгению Сорокотяге, который также хлопотал о награждении Лукьянцева, пришел официальный ответ за подписью председателя Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии Фарита Гумерова о том, что Сергей будет представлен к ордену генерала Шаймуратова, который был учрежден 3 декабря прошлого года в нашей республике.

- В память о легендарном генерале этим орденом предлагается награждать тех, кто проявил мужество и отвагу при охране общественного порядка, спасении людей, исполнении воинского, гражданского, служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, - говорится в официальном письме. – После принятия требуемых для осуществления награждения нормативных правовых актов Госкомитетом РБ по ЧС планируется представить Лукьянцева Сергея Владимировича, проявившего героизм и самоотверженность при спасении тонущего ребенка, к награждению вновь учрежденным орденом.

Письмо датировано 16 января. 17 января оно поступило адресату, и в тот же день Раиса Юсупова успела позвонить маме Сергея - Любови Николаевне, чтобы сообщить хорошую новость.

- Я ей сказала, что справедливость восстановлена и Сережу теперь обязательно наградят за его подвиг, пусть даже посмертно. А она поблагодарила меня и потом громко сказала на всю квартиру: «Сынок, ты слышишь, тебе орден дадут, ты у нас герой, мой хороший». Она всегда разговаривала с Сергеем после его гибели, будто он был рядом с ней, приходила с работы, здоровалась, новости ему сообщала, - рассказала Медиакорсети Раиса Рафаэловна. – Кто же знал, что мы общались с ней в последний раз. Не спасли, простите.

Трагедия произошла на следующий день. Любовь Николаевна, которая пришла навестить свою 88-летнюю маму, проживавшую в частном доме, вышла во двор, чтобы почистить снег. И в этот момент на нее рухнула с крыши огромная снежная глыба. Женщина оказалась погребена под слоем снега почти полутораметровой высоты, самостоятельно она выбраться из снежной западни не смогла и провела под огромным сугробом около двух часов.

Ее старенькая мама, которая плохо слышит и видит, долгое время звала дочь домой, звонила ей по телефону, но всё было бесполезно. Тогда она позвонила внучке Насте (дочери Любови Николаевны), которая прибежала на помощь. Во дворе она услышала стон и после этого откопала Любовь Николаевну.

Женщина была еще жива, когда ее доставили в больницу, но спасти уже не смогли. По словам врачей, Любовь Николаевна скончалась от переохлаждения.

Эта нелепая смерть потрясла всех, кто знал Любовь Николаевну и был в курсе ее борьбы за награждение сына.

- Любовь Николаевна почти всю жизнь проработала на заводе «Идельнефтемаш», руководство предприятия попросило после отпевания привезти ее тело на предприятие, чтобы с ней смогли проститься заводчане, - рассказала Раиса Рафаэловна. – Ее семья так и сделала. Во время прощания плакали все, даже мужчины. Это такое горе!

- Любовь Николаевна очень любила своего сына, она искренне надеялась, что его геройский поступок когда-нибудь будет отмечен земляками. Поэтому известие о награде придало ей сил, которых почти не осталось после смерти Сергея. Но судьба так и не дала ей в полной мере ощутить гордость за достойное воспитание сына, - написал в соцсетях ишимбайский журналист Наиль Резяпов. - В некрологах нередко говорится, что смерть была преждевременной. Однако для родных и близких умершего кончина никогда не была и не будет своевременной. Она всегда нелепа, она всегда не оправдана.

По факту гибели Любови Машиной ведется проверка, но она, скорее всего, не найдет виновных, ведь женщина жила в своем доме и за состояние крыши и чистку её от снега должны были отвечать собственники жилья. Из родственников у нее, помимо вдовы сына и ее детей, осталась еще взрослая дочь с семьей. Вместе они позаботятся о престарелой бабушке – матери Любови Николаевны, которая совершенно разбита после происшедшего.

Любовь Николаевну похоронили рядом с могилой сына.

- Люди, берегите друг друга. Пусть ваша забота проявляется в чистке снега или еще каких-то мелочах, но эти мелочи могут порой спасти человека! – так написала в соцсетях под известием о трагической гибели Любови Машиной одна из жительниц Ишимбая.