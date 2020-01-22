На Сахалине сотрудники МЧС сняли с оторвавшейся льдины около 300 рыбаков
Сегодня, 16:56ПроисшествияФото: pixabay.com
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Утром 22 января на юге Сахалина в районе мыса Свободный порядка 300 любителей зимней рыбалки оказались отрезанными от берега.
Рыбаков сносило в море на оторвавшейся льдине. Об этом информирует RNS.
Звонок о случившемся в заливе Мордвинова чрезвычайном происшествии вовремя поступил в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Сахалинской области. Для спасения рыбаков были задействованы лодки, снегоходы, судно на воздушной подушке и другая специальная техника.
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