На Сахалине сотрудники МЧС сняли с оторвавшейся льдины около 300 рыбаков

Рыбаков сносило в море на оторвавшейся льдине. Об этом информирует RNS.

Звонок о случившемся в заливе Мордвинова чрезвычайном происшествии вовремя поступил в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Сахалинской области. Для спасения рыбаков были задействованы лодки, снегоходы, судно на воздушной подушке и другая специальная техника.