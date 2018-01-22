В Уфе мастер обвиняется в падении на пенсионерку металлического ограждения

36-летний мастер строительной компании обвиняется по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В сентябре 2017 года металлическое строительное ограждение упало на 79-летнюю пенсионерку, которая проходила рядом со строящимся домой на улице Заки Валиди в Уфе. В этом обвинили мастера, который не проверил устойчивость конструкции.