В Башкирии устраняют последствия разлива нефти

На месте работают 120 человек и 32 единицы техники.

В Кушнаренковском районе Башкирии произошёл прорыв нефтепровода. По данным Минэкологии региона, в результате прорыва нефтесодержащая жидкость попала в реку Кудушлинка.

- На данный момент отказ трубопровода устранен, нефть попала в реку Кудушлинка. Нефтесодержащая жидкость растеклась подо льдом на расстоянии 400 метров. Установлено 13 боновых ограждений, 3 из которых являются контрольными. На месте происшествия работают 120 человек, 32 единицы техники: 1 бульдозер, 3 экскаватора, 2 погрузчика, 16 самосвалов. Загрязненный лед, снег, грунт вывозится на шламохранилище в Мончарово. На данный момент вывезено 320 кубов загрязненного нефтепродуктом грунта, снега и льда. Точный объем разлитой нефтесодержащей жидкости уточняется, - прокомментировал начальник Приуфимского территориального управления Минэкологии РБ Айрат Нагимов.

- Лаборатория Минэкологии РБ отобрала пробы на анализы. Надо отметить, что угрозы загрязнения питьевой воды для местных жителей нет. Министерство природопользования и экологии РБ держит ситуацию под контролем.

В пресс-службе «Башнефть-Добыча» сообщили, что на данный момент все мероприятия по ликвидации разлива выполнены в полном объёме.

- Отказ трубопровода в Кушнаренковском районе Башкирии оперативно обнаружен и ликвидирован. Реализован комплекс мероприятий по ликвидации незначительных последствий отказа трубопровода. Место выхода нефтесодержащей жидкости было оперативно обваловано, проведена очистка территории, - прокомментировали аварию в компании, - Мероприятия по ликвидации разливов нефтесодержащей жидкости выполнены в полном объеме.