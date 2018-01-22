В Башкирии 45-летняя дама на иномарке врезалась в дерево

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Водитель и пассажир получили травмы.
21 января вечером в Стерлитамаке на улице Суханова 45-летняя местная жительница на своем «Kia Sorento» врезалась в дерево, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
Автомобиль получил механические повреждения. Водитель и ее 29-летний пассажир госпитализированы с травмами. Сейчас выясняются причины аварии.
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