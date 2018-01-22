17 чиновников из Госжилнадзора наказаны после проверки прокуратуры
После прокурорской проверки 17 сотрудников Государственного комитета по жилищному и строительному надзору Башкирии привлечены к ответственности. Как сообщили в надзорном ведомстве, в течение 2017 года инспекторы комитета 70 раз нарушали порядок рассмотрения писем, в частности не соблюдали 30-дневные сроки, регламентированные законодательством. В 17 случаях обратившимся пришлось ждать ответа более двух месяцев.
- В частности, жалоба жителей города Нефтекамска на действия управляющей компании, поступившая в середине августа, разрешена только во второй половине октября, - привели пример в ведомстве.
По результатам проверки 17 чиновников, работающих в госкомитете привлечены к дисциплинарной ответственности, среди них и заместитель председателя госкомитета, ему за допущенные нарушения назначен штраф в 5 тысяч рублей.