Жителя Башкирии приговорили к трем годам тюрьмы за избиение квартиросъемщика молотком

Мужчина приехал к квартиросъемщику по просьбе матери, так как последний задолжал им арендную плату за несколько месяцев. Когда между ними произошла драка, подсудимый избил должника по голове молотком. Однако обвиняемый пояснил, что потерпевший первым набросился на него с кулаками, от чего он упал на пол, а молоток был средством защиты.