Жителя Башкирии приговорили к трем годам тюрьмы за избиение квартиросъемщика молотком

Жителя Башкирии приговорили к трем годам тюрьмы за избиение квартиросъемщика молотком

Вчера, 08:20ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Салаватский городской суд приговорил местного жителя к реальному сроку. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Информацию предоставила пресс-служба суда.

Мужчина приехал к квартиросъемщику по просьбе матери, так как последний задолжал им арендную плату за несколько месяцев. Когда между ними произошла драка, подсудимый избил должника по голове молотком. Однако обвиняемый пояснил, что потерпевший первым набросился на него с кулаками, от чего он упал на пол, а молоток был средством защиты.

Суд признал жителя Салавата виновным и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Напомним, ранее Караидельский суд признал виновными трех местных жителей, которые истязали своего знакомого из-за его сотрудничества с полицией. Фигуранты дела привязали потерпевшего скотчем к стулу и избили, в том числе раскаленным металлическим предметом.

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