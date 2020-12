В столице Башкирии произошёл пожар в Республиканской станции переливания крови. ИА «Башинформ опубликовало видео с места происшествия.

Как сообщили Mkset в пресс-службе МЧС респубилики, возгорание произошло на четвертом этаже здания. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В настоящее время персонал эвакуирован, а пожарные работают на месте. Информация о пожаре уточняется. Напомним, ранее в Абзелиловском районе Башкирии произошла трагедия, где погибли 11 человек. 15 декабря сгорел «Дом милосердия». Спастись тогда удалось только пятерым. Власти Башкирии выделили миллион рублей на помощь пострадавшим при пожаре.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter