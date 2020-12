Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Красноярске. Есть пострадавшие.

По сообщению iz.ru, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шестнадцать пассажиров автобуса. Отмечается, что виновником аварии является водитель большегруза, который остановил грузовик из-за технической неисправности и не выставил знак аварийной остановки. На него составил алминистративный протокол. Водитель автобуса не пострадал. Пассажирам оказана медицинская помощь.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter